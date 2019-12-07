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7 декабря 201915:17

Передозировка, выдавливание, вакуум: руководство московского роддома уволено в полном составе

Департамент здравоохранения Москвы уволил руководство роддома номер 27 имени Спасокукоцкого в полном составе, назначена новая заведующая медицинским учреждением. Причиной столь жестких мер стали многочисленные жалобы пациенток, а также широкий общественный резонанс, который получила публикация в соцсетях матери, рожавшей в этом роддоме.

Женщина рассказала, что во время беременности у нее не было никаких патологий, однако ребенок родился с множественными повреждениями. Он получил отек мозга, фиксировалась клиническая смерть. Малыш выжил, но остался инвалидом. Мать утверждает, что виноваты врачи, которые совершили огромное количество ошибок: так, они допустили передозировку обезболивающими препаратами, использовали агрессивные тактики, такие как выдавливание ребенка и вакуум.

Столичный Департамент здравоохранения организовал по фактам жалоб внутреннюю служебную проверку, в результате которой были уволены заведующая филиалом роддома Марина Сармосян, а также заведующие всех отделений медучреждения.

Новым руководителем 27-го роддома назначена Елена Семейкина, которая до этого возглавляла родильный дом ГКБ имени Боткина (роддом номер 32), сообщается на официальном сайте Депздрава. Процесс назначения новых завотделениями продолжается.

Там заверили, что 27-й роддом в настоящее время продолжает свою работу в обычном режиме, все пациентки находятся под наблюдением и постоянным контролем медицинского персонала.

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