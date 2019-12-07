Доцент-расчленитель Соколов решил написать книгу в центре психиатрии

Историк Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве и переведенный на днях из столичного СИЗО "Бутырка" в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского для обследования, во время пребывания там собирается написать книгу. Об этом рассказал адвокат ученого Александр Почуев.

В ближайший месяц будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза Соколова. Ее результаты должны дать ответы на несколько десятков вопросов, поставленных следствием и защитой.

Адвокат накануне посетил Соколова в психиатрическом учреждении, передает РИА Новости. По словам Почуева, состояние его подзащитного удовлетворительное, он попросил "обеспечить его ручкой и бумагой для написания его труда".

Олега Соколова обвиняют в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой он находился в близких отношениях. Жестокое убийство на почве бытового конфликта произошло в ночь на 8 ноября. После этого Соколов попытался избавиться от тела Ещенко, расчленив его и утопив в реке Мойке, но сотрудники правоохранительных органов поймали его с поличным.