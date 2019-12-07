Российские ученые запатентовали комбинированный двигатель для авиации и космоса

Госкорпорация Роскосмос сообщила в субботу в Facebook об изобретении комбинированного двигателя, пригодного для использования в атмосфере и в безвоздушном пространстве. Патент на это изобретение получили ученые из Центра Келдыша Денис Слесарев и Вадим Тарарышкин.

Как рассказали в Роскосмосе, новый двигатель разгонит летательный аппарат до гиперзвуковой скорости.

"Изобретение может быть использовано для создания авиационно-космической системы горизонтального старта или же для создания самолёта, который будет иметь возможность осуществлять кратковременный полёт с гиперзвуковой скоростью", — отмечено в сообщении.

Российские ученые, подтвердили в Роскосмосе, подтвердили актуальность отечественных исследований, ведь такие двигатели разрабатываются в настоящее время в США и Великобритании.