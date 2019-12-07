Тамбова призналась в хищении и была отправлена в СИЗО

Подмосковная экс-чиновница, задержанная на границе с Белоруссией, отправлена в СИЗО по решению суда. Ранее сообщалось, что первый заместитель главы подмосковного Щелкова Наталья Тамбова задержана на границе с Белоруссией при попытке покинуть территорию России. Она призналась в хищении бюджетных средств на сумму 2,3 миллиона рублей. Ближайшие два месяца Тамбова проведет в СИЗО, передает ТАСС.

Накануне и экс-глава Щелковского района Алексей Валов был арестован по подозрению в получении взятки. По версии следствия, он получил взятку в виде автомобиля "Мерседес" за общее покровительство. В нескольких домах Валова прошли обыски.

Тамбова проходит по делу замдиректора щелковского ритуального предприятия, которое контролирует работу кладбищ, Георгия Волосевича. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Волосевич уже заключен под стражу.

По обвинению в махинациях с муниципальными землями и объектами на сумму более 5 миллионов рублей была арестована и экс-заместитель главы администрации по жилищным вопросам Щелковского района Ирина Иванова. Именно Иванова дала показания, изобличающие Алексея Валова. В рамках дела Ивановой также арестован экс-начальник управления земельных отношений администрации муниципалитета Виталий Андрусенко.