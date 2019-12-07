Томас Цорн: "Спартак" не будет делать больших покупок во время зимнего трансферного окна

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн заявил, что красно-белые не планируют совершать больших покупок во время зимнего трансферного окна. Не принято еще решение по бразильцу Педро Роше, чья аренда в "Крузейро" скоро закончится.

"После летней большой перестройки, мы не планируем делать зимой большие изменения. Этот вопрос будет обсуждаться с тренерским штабом. Имеются предложения по ряду игроков, будем думать. По Педро Роше решение ещё не принято. Обсудим вопрос о продлении его аренды и примем решение в декабре", — приводит слова Цорна ТАСС.

Генеральный директор москвичей разъяснил ситуацию с нападающим Лоренсо Мельгарехо. Контракт с парагвайцем истекает в мае. "Мы дали время тренеру Доменико Тедеско поработать с Лоренсо, чтобы он узнал его возможности. Решение о продлении контракта Мельгарехо совместно принимается. Пока мы не ведем никаких переговоров".