Полонкоевы арестованы за покушение на Эльджаркиева

Басманный суд Москвы арестовал Аслана и Хасана Полонкоевых, обвиняемых в посягательстве на жизнь главы ЦПЭ МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Также они обвиняются в незаконном сбыте, передаче и хранении оружия. Задержан и 25-летний сын главаря банды Хасана Полонкоева -Закре.

Деятельность преступной группы из шести человек была пресечена в ходе совместной операции Следкома, МВД и ФСБ.

Эльджаркиева и его брата застрелили вечером 2 ноября на улице Академика Анохина в Москве. Всего было произведено около 10 выстрелов. Убийца скрылся на автомобиле и бросил его потом на юго-западе столицы. 12 января на Эльджаркиева уже покушались. Его машину обстреляли из автоматов по дороге из Чечни в Ингушетию. Тогда он не пострадал.

Задержанным выходцам из Ингушетии вменяется в вину покушение на Эльджаркиева на ингушской территории, в деле нет информации о причастности их к убийству в Москве, передает ТАСС.