Камера запечатлела инцидент в Ростовской области, где полицейский застрелил мужчину

В Сети опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей фатальный инцидент, произошедший вечером в минувший вторник, 3 декабря, в Ростовской области.

Как сообщалось ранее, в городе Красный Сулин сотрудник ДПС применил на поражение табельное оружие и застрелил 24-летнего мужчину.

По предварительной версии, все началось с того, что полицейские остановили водителя автомобиля ВАЗ-2105, нарушившего правила дорожного движения. По некоторым данным, он приехал к городской автостанции, чтобы встретить своего знакомого, прибывшего из Ростова-на-Дону.

В процессе оформления протокола к сотрудникам правоохранительных органов подошел мужчина, с признаками алкогольного опьянения, потребовавший отпустить его приятеля-автомобилиста.

В ходе возникшего конфликта он выхватил оружие и произвел выстрел в сторону стражей порядка. По данным ТАСС, при себе у мужчины был пневматический пистолет, внешне схожий с пистолетом Макарова. Судя по всему, именно его он и пустил в ход.

Полицейские произвели предупредительный выстрел, после чего открыли огонь по оппоненту, который так и не бросил оружие. Пострадавший скончался от полученных ранений.

При этом, на записи видно, что инспекторы преследовали подозреваемого – один из них бежал за мужчиной, а второй – участвовал в погоне на патрульном автомобиле.

В обстоятельствах ЧП разбираются следователи – возбуждено уголовное дело по статье "Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Кроме того, будет дана оценка правомерности использования табельного оружия.