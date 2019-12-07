Эрдоган ждет от сирийцев благодарности и просьбы уйти

Турецкие военнослужащие уйдут из Сирии только после того, как их об этом попросит сирийский народ, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Мы не уйдем из Сирии до тех пор, пока сирийский народ не скажет: "Спасибо, теперь вы можете уйти", — цитирует слова турецкого лидера РИА Новости.

Он подчеркнул, что полномочия Турции "вытекают из международного права", и она намерена использовать их в Сирии "до конца".

Военнослужащие турецкой армии находятся на севере Сирии почти два месяца — 9 октября Анкара объявила о проведении в этом регионе операции "Источник мира". Ее целью было названо создание буферной зоны для защиты турецкой границы.

22 октября президенты России и Турции встретились в Сочи и подписали меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. В соответствии с этим документом, районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности, с 23 октября совместно патрулируют российская военная полиция и сирийские пограничники.