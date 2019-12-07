Переговоры с Путиным: свет погас, Лукашенко пошутил про Пескова

На встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи российский лидер Владимир Путин поблагодарил коллегу за готовность приехать именно в канун 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства. Это важно, отметил российский президент.

По словам Путина, министры и главы правительств России и Белоруссии провели большую работу по анализу того, что сделано в рамках подписанного ранее Договора о Союзном государстве, поговорили, что и как нужно сделать, чтобы выполнить то, что еще не выполнено в рамках этого документа, и что можно было бы актуализировать.

Путин выразил надежду на то, что Москва и Минск будут и дальше "делать все для того, чтобы наши народы и страны чувствовали свою близость, продолжали сближение, прежде всего в сфере экономики, но не только — и в социальной сфере". Сближение в социальной сфере, отметил Путин, он считает "чрезвычайно важным".

Лукашенко поблагодарил президента РФ за приглашение и отметил, что в рамках интеграции двух государств уже многое сделано, но многое и еще предстоит сделать. При этом он отметил: в Минске "не просят, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть".

"Мы договорились давно — развивая наш договор, люди и субъекты хозяйствования должны иметь равные условия для жизни и работы", — сказал белорусский президент. По его словам, Белоруссия готова покупать и газ по 200 долларов, и нефть не по 63 доллара за баррель — главное, чтобы были равные условия.

"Если наши предприятия покупают за 200 долларов, значит, и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену", — сказал Лукашенко.

После вступительного слова двух лидеров неожиданно выключился свет, передает РИА Новости. Белорусский президент в шутку отметил, что к этому причастен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Посмеявшись, делегации продолжили переговоры.

Их участников президент России пригласил на торжественный обед по случаю 20-летия создания Союзного государства. Мероприятие проходит в сочинской резиденции президента РФ "Бочаров ручей".

Выступление президентов Путина и Лукашенко транслировал телеканал "Россия 24".