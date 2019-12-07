Коньки. Ангелина Голикова выиграла пятисотку на этапе Кубка мира

В столице Казахстана Нур-Султане проходит третий этап Кубка мира по конькобежному спорту. Россиянка Ангелина Голикова победила на дистанции 500 метров.

Победу Голиковой принес результат 37,585 секунды. На втором месте еще одна наша спортсменка Дарья Качанова 37,601. Третьей стала японка Нао Кодайра — 37,727. У Ольги Фаткулиной четвертое время — 37,740.

Днем раньше у мужчин на пятисотке победил Виктор Мушаков. Дарья Качанова и Ольга Фаткулина заняли второе и третье места на дистанции 100 метров.