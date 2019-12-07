Лыжник Александр Большунов выиграл соревнования в скиатлоне на этапе Кубка мира

В норвежском Лиллехаммере начался второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. В первом номере программы – мужском скиатлоне победу одержал российский лыжник Александр Большунов.

Александр преодолел дистанцию за 1 час 17 минут 42,4 секунды. На 2.2 секунды от победителя отстал норвежец Ханс Холунд. Третьим стал еще один представитель Норвегии Эмиль Иверсен.

Денис Спицов в итоге оказался восьмым, Сергей Устюгов — десятым, Андрей Ларьков — 14, Илья Порошкин — 27, Евгений Белов — 29, Иван Якимушкин — 32.