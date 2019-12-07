Пассажиры МЦД будут экономить на проезде до 50%

Экономия от поездок для всех пассажиров МЦД может достигнуть 7 миллиардов рублей в год, то есть для каждого пассажира поездка будет стоить до 3 раз дешевле ее первоначальной цены, посчитали в департаменте транспорта Москвы.

Произойдет это благодаря вводу новой тарифной системы, абонементов, возможности бесплатной пересадки между МЦД, метро и МЦК. При поездках по Москве экономия составит до 50%. Пассажиры, приезжающие из Московской области в границах МЦД, сэкономят до 75% при оплате билетом "Кошелек" карты "Тройка".

9 декабря завершится период бесплатного проезда на Московских центральных диаметрах. Пассажиры смогут оплачивать поездки на МЦД с помощью карты "Тройка", а также пользоваться всеми льготами по социальным картам. На бесплатную пересадку на МЦК и метро отведено 90 минут.

Запуск обновленной билетной системы пройдет в выходные, проход будет доступен по любой транспортной карте без списаний.

На Московских центральных диаметрах действуют три тарифные зоны. Проезд в "Центральной" зоне стоит как в метро, 38 рублей по тарифу "Кошелек" карты "Тройка". Границы "Центральной" зоны: МЦД-1 в границах станций Марк – Сетунь, МЦД-2 в границах станций Волоколамская – Остафьево. За пределами этих станций начнется зона "Пригород" разовая поездка по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" в 2019 году стоит 45 рублей, также действует бесплатная пересадка на МЦК, метро и МЦД. За границами МЦД начинается "Дальняя" зона, стоимость поездки из "Дальней" зоны складывается из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) + 45 рублей.