Американский фигурист Чен стал победителем Гран-при

В итальянском Турине проходит финал Гран-при по фигурному катанию. Соревнования мужчин выиграл американец Нэйтен Чен. У Александра Самарина четвертый результат.

Чен вслед за короткой программой выиграл и произвольную, показав в сумме результат 335,30 балла. Нэйтен улучшил собственный мировой рекорд, ранее составлявший 323,42.

На втором месте двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю, набравший в сумме 291,43 балла. Третьим оказался француз Кевин Эймоз (275,63). Что касается россиян, то Александр Самарин занял четвертое место (248,83). Шестой результат у Дмитрия Алиева (220,04).