Родители отказались прививать ребенка от кори, он перезаразил других

Роспотребнадзор по Ставропольскому краю опубликовал в субботу статистику инфекционных заболеваний за 10 месяцев 2019 года. В частности, эпидемиологическую обстановку по кори специалисты назвали спокойной - 12 заболевших, в большинстве — непривитые приезжие из других районов.

Впрочем, в ноябре в Невинномысске была зарегистрирована вспышка кори. Родители семилетнего ребенка отказались его вакцинировать. Малыш заболел и в инкубационный период заразил еще 6 человек, пишет РИА Новости.

В Невинномысске Роспотребнадзор и медики провели противоэпидемические мероприятия, включающие в себя вакцинацию людей, ранее не болевших корью или однократно привитых.