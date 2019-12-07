Скворцовой понравился крымский чай из шиповника

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова отметила лечебные свойства витаминного чая на крымском шиповнике. По ее словам, чай, которым ее угостили в санатории "Морской", придал ей сил после авиаперелетов.

Как известно, плоды шиповника содержат большое количество антиоксидантов. Витаминные экстракты и чаи на основе плодов этой дикой розы благотворно влияют на обмен веществ, повышают защитные силы организма. Во время рабочей поездки в Крым Скворцовой предложили витаминный чай, который очень понравился главе ведомства.

Вероника Скворцова в субботу приехала в крымскую Евпаторию, где осмотрела три детских санатория — "Чайка", "Бригантина" и "Морской", которые специализируются на лечении и реабилитации детей. Крымские санатории построены еще во времена СССР и нуждаются в обновлении материально-технической базы. Планируется, что к 2024 году на базе этих и еще пяти санаториев будет создан детский реабилитационный центр мирового уровня.