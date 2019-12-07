Владимир Федотов покинул "Оренбург"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов подал в отставку после поражения от "Тамбова" в матче 19 тура российской премьер-лиги. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Отставку Федотова подтвердил президент клуба Владимир Кияев. Также он опроверг слухи о том, что новым тренером южноуральцев станет Сергей Кирьяков. "У нас два кандидата на должность главного тренера, но Кирьякова среди них нет", — сообщил РИА Новости президент "Оренбурга".

Владимир Федотов возглавил оренбуржцев осенью 2917 года. При нем клуб вышел в премьер-лигу и закрепился в ней. Возможно, в ближайшее время Федотов возглавит другой клуб РПЛ – "Сочи".