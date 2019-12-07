Накастхоев арестован вслед за Полонкоевыми

Басманный суд Москвы арестовал еще одного подозреваемого в покушении на главу Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Это Исса Накастхоев, подозреваемый по статье 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов") и части 3 статьи 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия").

Обвинение Накастхоеву пока не предъявлено, передает ТАСС. Заседание, на котором подозреваемым избирали меру пресечения, проходило в закрытом режиме из опасения разглашения личных данных следователей и других лиц, занимающихся расследованием преступления.

Всего в связи с возможной причастностью к покушению на жизнь Эльджаркиева в Басманный суд доставили шесть человек. Однако обвинения пока предъявлены лишь двум — Аслану и Хасану Полонкоевым. Ранее сегодня они также были арестованы Басманным судом.



Ибрагима Эльджаркиева и его брата застрелили вечером 2 ноября на улице Академика Анохина в Москве. Всего было произведено около 10 выстрелов. Убийца скрылся на автомобиле, который потом бросил на юго-западе столицы.

18 ноября Басманный суд Москвы заочно арестовал жителя Ингушетии Курейша Картоева, который обвиняется в убийстве Эльджаркиева. 27 ноября стало известно об аресте Басманным судом Гилани Костоева и Ахмеда Арапиева.

Ранее на Эльджаркиева уже покушались — 12 января его машину обстреляли из автоматов по дороге из Чечни в Ингушетию. Тогда он не пострадал.

Задержанным выходцам из Ингушетии вменяется в вину покушение на Эльджаркиева именно на ингушской территории. Информации об их причастности к его убийству в Москве в деле нет.