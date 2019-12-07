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7 декабря 201917:04

"Реал" нанес поражение сопернику ЦСКА

lequipe.fr

В Мадриде прошел матч 16 тура чемпионата Испании, в котором мадридский "Реал" принимал соперника ЦСКА по Лиге Европы барселонский "Эспаньол". Мадридцы выиграли со счетом 2:0.

Оба мяча в составе победителей забили французские легионеры. На 37 минуте отличился центральный защитник Рафаэль Варан. Во втором тайме Карим Бензема закрепил победу "королевского клуба". "Реал" доигрывал встречу в меньшинстве после удаления третьего француза – Ферлана Менди.

"Реал" набрал 34 очка и вышел на первое место. "Эмпаньол" с 9 очками занимает предпоследнюю, 19 строчку в турнирной таблице.

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