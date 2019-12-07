Бастрыкин наградил героев, вытащивших отца с детьми из упавшей в реку машины

В субботу в Санкт-Петербурге председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил медалями "Доблесть и отвага" Виктора Корнева и Марка Маклакова. Как рассказали ТАСС в пресс-службе СК, два петербуржца 16 ноября 2019 года бросились в реку Фонтанку для спасения людей.

Водитель машины не справился у управлениям, и автомобиль упал в воду. Корнеев и Маклаков помогли выбраться из ловушки водителю и его детям: 5-месячной девочке и 9-летнему мальчику. Пострадавшие и спасатели не получили серьезных травм.