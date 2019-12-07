Смертельное ДТП у станции МЦК: ответственность для водителей предложили ужесточить

Смертельное ДТП у МЦК может стать поводом для ужесточения правил дорожного движения. С такой инициативой выступил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Он предлагает ужесточить ответственность водителей за превышение скорости и управление автомобилем без прав. На своей странице в Facebook Шапошников напоминает, что в российском УК есть статья, по которой за смерть по неосторожности в состояние алкогольного опьянения полагается наказание до 15 лет тюремного заключения.

Московский парламентарий считает, что необходимость ужесточения наказания за такие деяния давно назрела. Шапошников предлагает ввести ответственность за неоднократное вождение с превышением скорости. Тоже самое – за неоднократное вождение без прав.

Он привел статистику за период с 2013-го по 2018-й год: на территории Российской Федерации произошло 31,234 тысячи ДТП с участием водителей, не имеющих права управления транспортными средствами, в результате которых погибли 4102 и пострадали 35,186 тысячи человек.

"Считаю важным вернуться к обсуждению установки алкозамков", – написал Шапошников.

Утром в субботу возле станции МЦК "Окружная" автомобиль наехал на пешеходов и врезался вестибюль станции. Погибли три человека – пешеходы. Водитель в момент аварии был пьян. Он и его пассажир остались живы. Позже выяснилось, что водителю выписано 12 штрафов за превышение скорости в 2019 году.