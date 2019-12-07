Зеленский приготовил для "четверки" четыре вопроса

Президент Украины Владимир Зеленский созвал в субботу, 7 декабря, закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны в преддверии встречи "нормандской четверки". Она запланирована на 9 декабря в Париже.

Заседание Совбеза было закрытым и прошло в офисе Зеленского. По его итогам стало известно, что украинский президент планирует обсудить в Париже четыре основных вопроса: возвращение на Украину всех пленных, полное прекращение огня в Донбассе, контроль над границей и выборы в регионе, сообщает телеканал "Россия 24".

Между тем секретарь СНБО Алексей Данилов заявил по итогам заседания, что у Украины есть повод для оптимизма. "Президент едет на нормандский формат вооруженным определенной информацией, которая будет абсолютно полезно использованной в интересах нашего государства", — сказал Данилов, слова которого приводит РИА Новости.

Он добавил, что представлять Украину на саммите будет команда в составе не более десяти человек. По словам секретаря СНБО, при любом исходе переговоров у Киева "есть пять вариантов".

Данилюк сообщил также о пожеланиях Украины, чтобы президент РФ Владимир Путин выступил на переговорах 9 декабря "голубем мира". Правда, он оговорился: "Варианты, что Путин — "голубь мира" — это что-то фантастическое".

Он добавил, что вопрос Крыма для Украины остается ключевым и не снимается с повестки дня.

Накануне Зеленский подтвердил, что в рамках саммита, который состоится в Париже, у него запланирована встреча с главой российского государства Владимиром Путиным.