Путин и Лукашенко обменялись благодарностями и шутками

Президент России Владимир Путин надеется, что Москва и Минск будут и дальше делать все, чтобы РФ и Белоруссия чувствовали свою близость и продолжали сближение. Это касается прежде всего сферы экономики, но также и социальной сферы — сближение именно в ней, отметил Путин, он считает "чрезвычайно важным".

Об этом российский президент заявил в Сочи на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко в своей резиденции "Бочаров ручей". Отметив, что его встреча с Лукашенко "знаковая", российский президент предложил поговорить о перспективах.

До этого, в начале встречи, Путин поблагодарил коллегу за готовность приехать именно в канун 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства. Это важно, отметил российский президент.

Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил президента России за приглашение и отметил: в рамках интеграции двух государств он и Путин "уже немало сделали, но мало говорят о том, что сделали, а надо было бы".

По словам белорусского президента, в Сочи он чувствует себя как дома. "Правда, тут за забором и мой дом — уютный и теплый, вы были в нем и видели. Поэтому я, можно сказать, и в своем доме", — сказал он.



Когда по завершении протокольной части встречи представители СМИ покидали зал, кто-то задел выключатель и в зале на несколько секунд погас свет. Путин пошутил: электричество закончилось.

"Это Дима Песков, я знаю", — ответил ему Лукашенко.

После переговоров лидеры России и Белоруссии продолжили общение тет-а-тет за обедом. Члены обеих делегаций также участвуют в трапезе. По данным РИА Новости, им подали филе кальмара, барабульку с артишоком и другие блюда. На десерт — клубничный торт и мандариновый щербет. Из напитков политикам предложили Шардоне и Мерло 2014 года из "Дивноморского".