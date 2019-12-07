Станислав Поздняков: WADA предлагает чрезмерные и неадекватные меры

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал санкции, предлагаемые Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в отношении российских спортсменов чрезмерными, нелогичными и неадекватными.

"Предполагаемые санкции являются нелогичными, чрезмерными, даже неадекватными, особенно в ОКР. Ни в одной рекомендации не написано, что ОКР участвовал в каких-либо махинациях и манипуляциях. Однако рекомендации комитета по соответствию затрагивают интересы Олимпийского комитета России в части представителей исполнительного комитета ОКР", — приводит слова Позднякова ТАСС.

"Обращаю особое внимание. Российские спортсмены в соответствии с Олимпийской хартией будут выступать на Олимпиаде в составе команды Олимпийского комитета России. ОКР не является стороной подозрений и предполагаемых санкций как организация. Российские атлеты — самые тестируемые в этой истории. Олимпийский комитет России, готов предоставить все возможности для международных федераций для дополнительного тестирования всех атлетов в преддверии Игр.Начиная с сегодняшнего момента все спортсмены, которые будут выступать в Токио, это спортсмены, представляющие олимпийскую команду Олимпийского комитета России", — добавил президент ОКР.