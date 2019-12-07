В Париже и Нанте против "жилетов" применили газ

В протестующих городах во Франции обстановка накаляется, полиция уже применяет слезоточивый газ.

В эту субботу в стране проходить уже 56 день протестов "желтых жилетов". В Нанте жандармы удерживали радикальную часть "жилетов", пытавшихся отклониться от маршрута и пробиться к мэрии. В них полетели камни и бутылки. Правоохранители применили слезоточивый газ, нарушителей задержали, но некоторые представители "Черного блока" все-таки сумели прорваться к префектуре.

В Париже "жилеты", собравшиеся у здания Минфина, идут к Версальским воротам. В это же время по Монпарнасу движется колонна активистов Всеобщей конфедерации труда (ВКТ), протестующих против пенсионной реформы. Некоторые "жилеты" попытались слить колонны, но полиция применила слезоточивый газ. Сейчас их движение контролирует полиция, передает ТАСС.