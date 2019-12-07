КХЛ. "Трактор" обыграл "Магнитку", а "Автомобилист" – рижан

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сыграно две встречи. Челябинский "Трактор" в Магнитогорске нанес поражение "Металлургу" 1:0, а "Автомобилист" в Екатеринбурге победил рижское "Динамо" 5:4.

Спор соседей из Челябинской области – "Магнитки" и "Трактора" решил один гол. За восемь минут до завершения основного времени нападающий "Трактора" Руслан Карлин поразил ворота хозяев. "Трактор" выиграл 1:0, набрал 28 очков, но все равно занимает последнее 12 место в Восточной конференции. У "Металлурга" 39 очков и восьмая позиция.

"Автомобилист" после двух периодов выигрывал у рижского "Динамо" 3:0 после голов Дэна Секстона, Питера Холленда и Георгия Белоусова. Но уральцы растеряли преимущество и едва не упустили победу. Сначала соперники дважды обменялись голами – у рижан отличились Бен Маршалл и Микелис Редлихс, в составе хозяев по шайбе на свой счет записали Холленд и Белоусов. Но затем "Динамо" усилиями Никиты Сетдикова и Гинтса Мейи сократило отставание до минимума. "Автомобилист" удержал победу с результатом 5:4 и с 43 очками идет четвертым на Востоке. У рижского "Динамо", занимающего предпоследнее 11 место на Западе, осталось 27 очков.