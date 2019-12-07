Дункан Фергюсон дебютировал на посту тренера "Эвертона" с победы над "Челси"

В английской премьер-лиге матчем в Ливерпуле между "Эвертоном" и "Челси" начался 16 тур. "Эвертон", проводивший первую встречу под руководством своего бывшего нападающего Дункана Фергюсона, одержал победу 3:1.

В пятницу был уволен тренер "Эвертона" португалец Марку Силва. Руководство клуба ищет нового тренера, а пока обязанности наставника возложены на Дункана Фергюсона. И первый же матч под руководством легенды клуба "ириски" провели мощно и собранно.

Уже на пятой минуте Ришарлиссон отправил первый мяч в ворота лондонцев. Этот гол остался единственным в первом тайме, хотя у хозяев было еще немало возможностей выйти вперед. В начале второго тайма соперники обменялись голами. Сначала форвард "ирисок" Доминик Калверт-Левин отправил второй мяч в ворота лондонцев, а через три минуты Матея Ковачич один гол отыграл. Снял все вопросы о победителе Калверт-Левин, воспользовавшийся несогласованностью вратаря и защитника соперника.

"Эвертон" выиграл 3:1, набрал 17 очков и покинул зону вылета, переместившись на 14 место. Дебют Фергюсона стоит признать успешным. Не исключено, что он будет утвержден главным тренером девятикратных чемпионов Англии.