Иран представил новый ударный беспилотник

В субботу иранские военные показали новый ударный беспилотный летательный аппарат Simorgh. Как сообщает РИА Новости, церемония прошла в городе Конарак при участии контр-адмирала ВМС Ирана Хоссейна Ханзади.

Simorgh способен держаться в воздухе до суток, ведя боевые, тактические и разведывательные действия.

Максимальная высота полета БПЛА достигает почти пяти километров, а дальность - 1,5 тысячи километров.

Simorgh - военно-морская версия ударного БПЛА модели Shahed-129.