Ордену Святого Георгия посвятили уникальную выставку

Орден Суворова первой степени за Рымник, Георгиевский крест Керенского, переданный генералу Брусилову за знаменитый прорыв, детские рисунки георгиевских кавалеров сделанные более ста лет назад — эти и многие другие уникальные экспонаты можно увидеть на выставке в Историческом музее. Она посвященная юбилею самой почетной военной награды Российской империи — ордену Святого Георгия, учрежденному по указу Екатерины II. Экспозиция охватывает 250 лет.

Орден Святого Георгия — самая почетная военная награда Российской империи. Учрежденный по указу императрицы Екатерины II он стал первым в российской наградной системе, присуждаемым не только представителям высшего сословия, но и всем военным, проявившим особое мужество на службе. При разработке учитывался опыт классических военных наград европейских государств, прежде всего ордена королевы Венгрии и Богемии Марии-Терезии. Лента ордена Святого Георгия представляет геральдические цвета Российской империи.

Впрочем, есть и другая, более популярная версия. Так, в народе говорят, что золотой цвет ленты — это цвет огня или пламени, а черный цвет — дыма или пороха.

По задумке Екатерины II, орден должен был жаловаться за особые, действительно героические заслуги. Неудивительно, что за всю историю Российской империи полными кавалерами ордена стали всего лишь четыре полководца.

"На выставке представлены несколько сотен наград, и за каждой — история подвига, судьба конкретного человека. Всех кавалеров ордена Святого Георгия объединяло чувство истинного, страстного патриотизма и служения своему Отечеству", — отметил глава СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Уникальные знамена с Георгиевскими лентами, трубы, первый "Георгиевский сервиз" для торжественных обедов или стенд, рассказывающий, как наряду с орденом награждали и золотым оружием за храбрость. Центральная экспозиция — галерея героев военных кампаний XIX века и Первой мировой. А это образцы наград времен Гражданской войны: Георгиевские кресты Временного правительства, награды Белого движения на Георгиевских лентах, имеющие внешнее сходство с орденом.

"Вот этот маленький крестик, который здесь находится, связан с двумя историческими деятелями нашей страны — Керенским и Брусиловым, автором знаменитого прорыва. Во время посещения Александром Федоровичем фронта ему была вручена награда — орден Святого Георгия, но он сказал, что не достоин ее, так как не участник боевых действий. Он передал этот крест в руку Брусилова", — рассказал Алексей Левыкин, директор Государственного исторического музея.

Несмотря на упразднение императорской наградной системы, многие ее элементы были заимствованы советской властью. Так, орден Славы — прямой аналог Георгиевского креста, а гвардейская лента внешне практически не отличается от Георгиевской.

"Классический для христианства крест меняется на классическую для СССР звезду. В остальном — все то же самое. Сами кавалеры Георгиевского креста понимали, что Слава — это аналогия, и существует немало фотохроники, где представлены люди, которые и с Георгиевскими крестами и орденами Славы", — отметила Александра Калашникова, заведующая отделом нумизматики Исторического музея.

Верхняя точка экспозиции — современная история награды — представлена предметами из частных собраний. За стеклом — современный орден Святого Георгия генерала Шаманова или награда российского летчика за миротворческую операцию в Сирии. Увидеть уникальную выставку любой желающий сможет до 12 марта.