Мариса Янсонса похоронили на Литераторских мостках

Похороны всемирно известного дирижера, народного артиста РФ и лауреата международной премии "Грэмми" Мариса Янсонса, который умер на 77-м году жизни, прошли в Санкт-Петербурге. Дирижер похоронен на Литераторских мостках Волкова кладбища.

Обладатель премии Грэмми-2005 Марис Янсонс родился в 1943 году в оккупированной фашистами Риге. Мать Янсонса — оперная певица Ираида Янсонс родила его в укрытии, в котором скрывалась, будучи еврейкой. Все родственники Янсонса по материнской линии погибли в Холокосте.

В детстве обучался у отца игре на скрипке. Затем окончил Ленинградскую государственную консерваторию в классы фортепиано и дирижирования Николая Рабиновича. С 1979 года занимал место музыкального руководителя оркестра Филармонии Осло, сотрудничал с оркестром Концертгебау, Берлинским филармоническим оркестром, симфоническим оркестром Баварского радио, Чикагским, Кливлендским и Питтсбургским симфоническими оркестрами. С 1992 работал в Латвии, являясь руководителем Латвийского национального оркестра. С 1994 сотрудничал с Венским филармоническим оркестром. Дирижировал Новогодними концертами в 2006, 2012, 2016. В 2004—2016 являлся главным дирижером нидерландского Концертгебау.

Репертуар Янсонса очень широк, основу его составляют сочинения композиторов XIX и начала XX века — Берлиоза, Малера, Сибелиуса, Рахманинова. Дирижер скончался в Санкт-Петербурге в результате сердечной недостаточности.