Россиянам, ищущим работу, хотят платить стипендию. Но не всем

Министерство труда и социальной защиты России предлагает платить стипендии людям старше 50 лет, если они планируют учиться, чтобы затем найти работу.

Обучать предпенсионеров предполагается по трем схемам: по направлению от службы занятости, работодателей или с использованием инфраструктуры Союза "Ворлдскиллс Россия". В первом и третьем случаях расходы может компенсировать государственный бюджет: обучающиеся будут получать стипендию, как обычные студенты.

Законопроект, где Минтруда изложило эти свои предложения, сейчас проходит независимую антикоррупционную экспертизу. А региональные власти совместно с работодателями тем временем уже составляют списки самых востребованных профессий, пишет РИА Новости.

По прогнозам ведомства, если документ будет принят, по таким схемам до конца 2024 года можно будет переобучить более 450 тысяч человек.

О намерении в ближайшие шесть лет бесплатно обучить 450 тысяч предпенсионеров говорил в январе этого года министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

