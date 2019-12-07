ДТП с четырьмя авто: одна из машин сбила девять человек

В Нижнем Новгороде на перекрестке столкнулись четыре машины, одна из которых затем наехала на людей на тротуаре. Авария произошла на регулируемом перекрестке в 17:15.

Пострадали девять человек, стоявших на тротуаре. Все они госпитализированы, врачи оказывают им помощь. По факту ДТП начата проверка, передает РИА Новости.

По сообщению главка МЧС по Нижегородской области, четверо из девяти пострадавших — дети. Погибших в результате произошедшего нет, передает ТАСС.