Стрелок с американской авиабазы оставил послание в Twitter

Названо имя того военного, кто устроил бойню на авиабазе США во Флориде. И он оказался слушателем из Саудовской Аравии, то есть из той же страны, откуда были "пилоты" в день атаки на башни-близнецы 11 сентября 2001 года. Какие это вызвало ассоциации?

Расстрел на базе морской авиации в Пенсаколе — там расквартирована знаменитая пилотажная группа "Голубые ангелы" — похоже, не был спонтанной акцией слетевшего с катушек стрелка. За несколько часов до того, как выхватить пистолет, прямо в комнате для занятий погибли трое, семеро ранены, двое – тяжело.

Лейтенант ВВС Саудовской Аравии Мухаммед Саид аль-Шамрани оставил в Twitter нечто вроде послания. Ссылаясь на сайт, что отслеживает публикации подобные публикациям исламистов, текст частично цитирует Daily Mail.

Самого стрелка ликвидировал помощник местного шерифа, а уже ФБР арестовало шестерых его соотечественников. Трое из них делали съемку расстрела. Их проверяют на причастность к терроризму.

Но, несмотря на обтекаемые комментарии федералов, мрачных ассоциаций не избежать. Саудовские курсанты, обучающиеся летному делу радикализировались. Параллели с 11 сентября возникают сами собой, и потому, не дожидаясь даже предварительных результатов расследования, король саудовской Аравии звонит с соболезнованиями и губернатору Флориды и, конечно, Дональду Трампу. Тем, кто ведет расследование, король пообещал полное содействие. Спецслужбам дано поручение сотрудничать с ФБР.

Между тем тем, кто знаком с деталями программы обучения, говорят, что перед тем как отправится в США, саудовские пилоты проходят тщательную проверку. К тому же большинство из них — выходцы из высокопоставленных семей.

Если это относится и к стрелку из Пенсаколы, то для союзнических отношений с США все выглядит как двойной удар. Саудовская Аравия — один из крупнейших покупателей американского оружия. По данным Пентагона, в прошлом году обучение в США прошли больше полутора тысяч саудовских военных. В этом должно быть больше трех.