Под Пензой грузовик столкнулся с автобусом, есть пострадавшие

В субботу в Пензенской области на 674 км автодороги М5 "Урал" столкнулись автомобиль Volvo и автобус "ПАЗ". Как рассказали ТАСС ГИБДД, водитель грузовой машины не пропустил автобус при выезде с прилегающей территории.

В автобусе ехали 17 работников птицефабрики. Из них два отправлены в больницу, а восемь будут лечиться амбулаторно.

Инспекторы ГИБДД выясняют причины и обстоятельства ДТП.