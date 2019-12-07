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7 декабря 201918:47

Под Пензой грузовик столкнулся с автобусом, есть пострадавшие

В субботу в Пензенской области на 674 км автодороги М5 "Урал" столкнулись автомобиль Volvo и автобус "ПАЗ". Как рассказали ТАСС ГИБДД, водитель грузовой машины не пропустил автобус при выезде с прилегающей территории.

В автобусе ехали 17 работников птицефабрики. Из них два отправлены в больницу, а восемь будут лечиться амбулаторно.

Инспекторы ГИБДД выясняют причины и обстоятельства ДТП.

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