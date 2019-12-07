"Краснодар" и ЦСКА не выявили сильнейшего

Закончился матч 19 тура чемпионата России по футболу между "Краснодаром" и ЦСКА. Встреча закончилась вничью 1:1, причем арбитру Василию Казарцеву неоднократно пришлось прибегать к помощи VAR.

Первый тайм принес успех армейцам. На 15 минуте армеец Иван Обляков дальним ударом поразил ворота хозяев. Но гол был засчитан не сразу. Игроки "Краснодара" уверяли судью, что футболисты "Краснодара" овладели мячом с нарушением правил. Просмотрев видеоповтор спорного эпизода, судья указал на центр. У хозяев было несколько возможностей отыграться до перерыва, но первый тайм завершился с результатом 1:0 в пользу армейцев.

После первого тайма фанаты обеих команд покинули трибуны, поддержав акцию своих коллег из других клубов. Так активная часть болельщиков отреагировала на призыв спартаковской группировки "Фратрия", которая выразила протест задержанием фанатов в Санкт-Петербурге.

Во втором тайме хозяева смогли отыграться. Ари был сбит в штрафной площадке ЦСКА. И снова судья использовал помощь системы видеоповторов. Убедившись, что нарушение было. Казарцев указал на точку. Но Ари не смог переиграть Игоря Акинфеева. Вратарь отбил пенальти, но Ари оказался первым на добивании – 1:1.

В дальнейшем соперники могли склонить чашу весов в свою пользу. Уже на 90 минуте защитник Кирилл Набабкин бил в упор. Вратарь южан Матвей Сафонов мяч отразил. Набабкин бросился на добивание, но упал, споткнувшись о игрока хозяев Вандерсона. Снова потребовался видеоповтор. Казарцев убедился, что пенальти не было, а вскоре дал финальный свисток.

Встреча завершилась вничью 1:1. "Краснодар" набрал 35 очков и занимает второе место. У ЦСКА 34 очка. Столько же и у "Локомотива". Армейцы уйдут на зимний перерыв третьими благодаря лучшей разнице мячей – 26:18 против 26:24.