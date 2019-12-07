Фигурное катание. Аполлинария Панфилова и Евгений Рылов победили на юниорском Гран-при

В Турине проходит финал юниорского Гран-при по фигурному катанию. Аполлинария Панфилова и Евгений Рылов победили в соревнованиях спортивных пар.

В парном катании все пять первых место заняли российские фигуристы. Аполлинария Панфилова и Евгений Рылов стали первыми с суммой 185,23 балла (68,80 в короткой программе и 116,43 — в произвольной). На втором месте Диана Мухаметзянова и Илья Миронов (184,37; 64,90+119,47), Треть место заняли Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (179,68; 66,64+113,04). Четвертое место у — Юлии Артемьевой и Михаила Назарычева (178,56; 63,89+114,67). На пятом расположись Алина Пепелева и Роман Плешков (172,53; 64,67+107,86).

Андрей Мозалев занял второе место в мужском одиночном катании с общей суммой 241,48 балла. На третьем месте Даниил Самсонов (230,19), Петр Гуменник (212,62) стал пятым. Победу одержал японец Сун Сато (255,11).