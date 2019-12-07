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Газовые споры 1 час назад

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7 декабря 201919:23

Предложение по газу: Витренко ответил Медведеву

facebook.com

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал слова российского премьера Дмитрия Медведева, который призвал Киев отказаться от высоких тарифов на транзит и прийти к "нулевому варианту" для решения газового спора, чтобы договориться о новом контракте.

Витренко написал в Facebook, что "нулевой вариант" будет, когда "Газпром" выплатит "Нафтогазу" 2,6 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Забрать исковые требования без адекватной компенсации невозможно.

Ранее стороны провели переговоры, Витренко заявил о готовности получать компенсацию газом. "Нафтогаз" откажется от новых исков, если будет подписан долгосрочный договор на транзит, который компенсирует Киеву все расходы.

Глава Минэнерго России Александр Новак ометил первоочередность судебных вопросов. Договор на транзит будет сохранен, если условия останутся обоюдовыгодными.

Действующий контракт на транзит российского газа истекает в конце этого года. Москва подпишет новый контракт, только если будут прекращены судебные тяжбы.

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