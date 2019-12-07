Машина сбила 11 детей и двух взрослых: подробности ДТП в Нижнем Новгороде

В серьезной дорожной аварии в Нижнем Новгороде, которая случилась вечером в субботу, 7 декабря, пострадали 11 детей. Эти уточненные данные привела пресс-служба УГИБДД по региону. Ранее сообщалось о девяти пострадавших, четверо из которых — дети.

Три автомобиля столкнулись на улице Горького в центре города, один из них отбросило на тротуар. В это время по нему шла группа детей. Машина врезалась прямо в них, пишет ТАСС.

Между тем "Интерфакс" со ссылкой на ГИБДД России сообщает, что пострадавших не 11, а 13 — вылетевшая на тротуар машина задела еще двоих взрослых.

Агентство уточняет, что пострадавшие дети, ученики 9 класса, направлялись в театр, взрослые их сопровождали. Десятерых подростков и двоих взрослых после ДТП госпитализировали, еще одного девятиклассника после осмотра медиков отпустили домой.