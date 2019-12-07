США считают давление на Иран высокоэффективным

Высокопоставленный чиновник из правительства США в субботу сообщил СМИ, что Белый дом доволен итогами своей политики нажима на власти Ирана.

"Кампания максимального давления на Иран работает, она высокоэффективна", — отметил представитель администрации​​​.

Вашингтон называет "максимальным давлением" свой отказ ядерной сделки с Тегераном и ввод экономических и политических санкций. Ограничения затрагивают продажу иранской нефти и другой продукции. Также США обвиняют Иран в нарушении прав человека и поддержке терроризма, пишет РИА Новости.