Умерла учительница, сбитая вместе с детьми у ТЮЗа

Учительница, которая сегодня пострадала в массовом ДТП возле нижегородского ТЮЗа, скончалась в больнице, сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее сообщалось, что погибшая учительница вела в театр девятиклассников местной школы. Еще один педагог получила ранения. 10 детей по-прежнему находятся в больнице, одного ребенка оперируют, у других ушибы и сотрясения.

Массовое ДТП произошло в 17​​​.30 на улице Горького в Нижнем Новгороде. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с двумя машинами. Одна из них вылетела на тротуар и врезалась в пешеходов.