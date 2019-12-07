Фанаты поддержали акцию "Фратрии" и покинули трибуны

Акция спартаковской фанатской группировки "Фратрия" получила поддержку активных болельщиков других команд российской премьер-лиги. В субботу продолжился исход фанатов с трибун матчей 19 тура.

"Фратрия", возмущенная действиями правоохранительных органов, а именно задержанием в Санкт-Петербурге болельщиков "Спартака", выступила с обращением – организованно покинуть трибуны во время встреч 19 тура. Призыв спартаковских фанатов был услышан их коллегами. Даже традиционно враждебные спартаковским фанатам болельщики ЦСКА и "Зенита" поддержали эту инициативу.

В пятницу в Санкт-Петербурге покинули свои сектора фанаты "Зенита" и московского "Динамо". В Туле тоже самое проделали болельщики "Арсенала" и "Локомотива". В субботу в Краснодаре опустели сектора фанатов местного клуба и ЦСКА. Группировки заранее объявили о своем намерении поддержать акцию.

В воскресенье акция будет поддержана и завершится вечером на стадионе "Открытие-Арена", где встретятся "Спартак" и "Ростов". Фанаты обеих команд организованно покинут трибуны, не дожидаясь окончания первого тайма. Впервые в истории российского футбола фанатские группировки провели совместную акцию, оставив в стороне клубные пристрастия.