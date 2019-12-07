"Миссис Земной шар" стала россиянка Ксения Кривко

Кемеровчанка Ксения Кривко стала победительницей на четырнадцатом по счету конкурсе Mrs Globe - 2020.

Состязание на самую красивую в мире замужнюю женщину проходило в субботу китайском городе Шэнчьжэнь. И россиянка стала "миссис Земной шар", получив заветную корону.

За титул самой красивой мамы мира в конкурсе боролись 80 участниц. Ксения — мама четверых мальчишек, телеведущая, автор и ведущая женских тренингов.

Ранее сообщалось, что она победила во всероссийском конкурсе для замужних дам в номинации "Миссис Россия Globe", что дало ей право представлять страну на международном конкурсе.