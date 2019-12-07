КНДР больше не обсуждает с США денуклеаризацию

На повестке переговоров Северной Кореи с США вопрос ядерного разоружения больше не стоит, заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон.

"Вопрос денуклеаризации уже снят с повестки переговоров", — приводит его слова РИА Новости.

Северокорейский постпред заявил также, что его стране сейчас не нужны продолжительные переговоры с США.

Последние консультации по проблемам отношений между двумя странами американские дипломаты провели с делегацией КНДР в начале октября в Стокгольме. Тогда Северная Корея заявила о провале переговоров, поскольку, по словам посла по особым поручениям МИД КНДР, Штаты не сделали никаких конструктивных предложений. Американская же сторона назвала консультации конструктивными.

Между тем президент США Дональд Трамп недавно заявил, что его хорошие отношения с главой КНДР Ким Чен Ыном не помешают отдать приказ о применении в случае необходимости оружия против Северной Кореи. На это начальник Генштаба Вооруженных сил Северной Кореи Пак Чен Чхон ответил, что состояние перемирия между США и КНДР может в любой момент перерасти в полномасштабный вооруженный конфликт.