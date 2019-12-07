Машина сбила детей на тротуаре: виновник ДТП лишался прав за пьяную езду

Виновника кошмарной аварии в Нижнем Новгороде уже лишали прав за пьянство за рулем, передает РИА Новости. Сейчас срок лишения истек.

Ранее сообщалось, что авария произошла на улице Горького. Шофер не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с двумя автомобилями. Одна машина вылетела на тротуар и врезалась в группу девятиклассников, шедших в театр в сопровождении двух педагогов и одной родительницы.

Одна учительница погибла от полученных травм, две женщины травмированы.

Госпитализированы девять детей, у двоих — тяжелые травмы, переломы, передает "Интерфакс".