КХЛ. "Барыс" одержал выездную победу над "Сочи"

Субботний игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершался матчем в Сочи" где местный одноименный клуб на своем льду принимал казахстанский "Барыс". Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:1.

Хоккеисты из Нур-Султана повели 260 в самом начале второго периода – отличились Даррен Диц и Роман Старченко. Хозяева усилиями Павла Макаренко сократили отставание. Но в начале третьего периода "Барыс" повторил сценарий второго – забил две шайбы. Отличились тот же Старченко и Джесси Блэкер.

Победа стала для "Барыса" четвертой в предыдущих пяти матчах КХЛ. В таблице Восточной конференции клуб с 44 очками занимает третье место. "Сочи" же с 34 баллами – на девятой строчке Запада.