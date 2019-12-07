Трагедия у "Окружной": водитель арестован

Водителя "Мазды", задавившего трех человек в Локомотивном проезде Москвы, арестовали на два месяца, передает ТАСС.

В отношении Сергея Медведева возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии опьянения, повлекшее за собой смерть двух и более лиц.

Ранее сообщалось, что возле станции МЦК "Окружная" автомобиль наехал на пешеходов и врезался вестибюль станции. Погибли три человека – пешеходы. Водитель в момент аварии был пьян. Он и его пассажир остались живы. Позже выяснилось, что водителю выписано 12 штрафов за превышение скорости в 2019 году.