Конькобежец Семериков выиграл серебро этапа Кубка мира

Россиянин Данила Семериков занял второе место на проходящем в Нур-Султане этапе Кубка мира по конькобежному спорту. 25-летний российский конькобежец пробежал дистанцию в 10 тысяч метров за 13 минут 02,439 секунды.

Победу одержал представитель Нидерландов Патрик Руст, время которого составило 12 минут 59,442 секунды. Замкнул тройку лучших Грэм Фиш из Канады. Его результат равняется 13 минутам 04,255 секундам.

В Топ-10 также вошли еще два российских конькобежца: Александр Румянцев завершил гонку четвертым, в то время как Денис Юсков – девятым.

Напомним, что накануне в женской сетке соревнований россиянка Ангелина Голикова выиграла на дистанции 500 метров.