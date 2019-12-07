"Уфа" выиграла второй матч подряд в чемпионате России

Футбольный клуб "Уфа" добилась минимальной победы в матче 19 тура российской премьер-лиги против грозненского "Ахмата". Поединок проходил в столице чеченской республики, и завершился со счетом 1:0 в пользу гостей из Башкортостана.

Автором победного для уфимцев гола стал Азер Алиев, который поразил ворота "Ахмата" на десятой минуте матча. Таким образом, подопечные Вадима Евсеева одержали в чемпионате России вторую победу подряд.

Первую часть турнира "Уфа" завершает на седьмом месте, набрав 25 очков. "Ахмат" же с 19 баллами занимает 12 строчку РПЛ, находясь в непосредственной близости от зоны стыковых матчей.