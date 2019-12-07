Путин и Лукашенко вели переговоры более пяти часов

Переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко, проходившие в Сочи в субботу, 7 декабря, продолжались пять с половиной часов. На данный момент они завершились.

Первые два часа лидеры двух стран беседовали с участием членов делегаций, затем во время обеда встреча продолжилась "с глазу на глаз". После этого президенты продолжили обсуждение с главами правительств России и Белоруссии Дмитрием Медведевым и Сергеем Румасом, а также министрами обеих стран.

С российской стороны во встрече участвовали первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, глава Минэнерго Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, первый замминистра экономического развития Михаил Бабич и другие.

Речь шла о перспективах углубления интеграции в рамках Союзного государства, пишет "Интерфакс".

Открывая встречу, Путин приветствовал всех участников и поздравил их с 20-й годовщиной подписания договора о создании Союзного государства. Российский лидер отметил, что правительства двух государств проделали за минувшие годы большую работу по интеграции.