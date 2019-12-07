В Казани горела пятиэтажка: двое погибших

В пятиэтажном жилом доме в Казани вечером в субботу, 7 декабря, произошел пожар. В нем погибли два человека, еще трое пострадали. 47 жильцов дома были эвакуированы.

Загорелась квартира на третьем этаже в пятиэтажки коридорного типа на Алтайской улице.

В тушении участвуют 59 сотрудников МЧС и 20 единиц техники, пишет РИА Новости.

По последним данным, пожар потушен, больше в огне никто не пострадал.