Число жертв пожара в одесском коллежде растет

На месте пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в субботу, 7 декабря, нашли тела трех человек. Кроме того, один пожарный умер в больнице от травм. Таким образом, число жертв пожара увеличилось до восьми. Судьба еще десяти человек остается неизвестной.

Пожар в Одесском колледже произошел утром 4 декабря, на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса. Площадь возгорания достигала четырех тысяч квадратных метров.

В тот же день в больнице скончалась пострадавшая женщина. Тела еще трех погибших спасатели нашли в течение двух последующих дней. В больницах остаются десять пострадавших во время ЧП. Аварийно-спасательные работы продолжаются, пишет "Интерфакс".

По факту пожара открыто уголовное производство. В полиции заявили, что подозреваются два человека. 5 и 6 декабря объявлены в Одессе днями траура.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии, сообщает РИА Новости.